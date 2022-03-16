Мобільний оператор "Vodafone Україна" скасував обмеження на роздачу мобільного інтернету зі смартфона на інші пристрої для низки тарифних планів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Від сьогодні й до Перемоги включно (яка, ми впевнені, буде вже скоро) ми скасували обмеження на роздачу мобільного інтернету зі смартфона на інші пристрої. Послугами "Роздача інтернету на місяць" та "Роздача інтернету на день" відтепер можна користуватись автоматично і без додаткової тарифікації", – сказано в повідомленні.

У компанії додали, що дя цього ніяких USSD-кодів не треба.

"Обмеження та додаткова тарифікація скасовані для наступних тарифних планів за передплатою: Vodafone SuperNet Unlim, Unlim 3G Plus, Unlim 3G, SuperNet Turbo 2019", – зазначили в компанії.

Раніше оператор "Vodafone Україна" надав безкоштовний пакет зв'язку українцям у роумінгу у Польщі, Молдові, Угорщині, Румунії, Німеччині, Чехії, Італії, Ірландії, Нідерландах, Португалії, Іспанії та Словаччині.