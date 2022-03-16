Відбулося об'єднання енергосистем України та Євросоюзу, – ENTSO-E (оновлено)

З сьогоднішнього дня, 16 березня, у тестовому режимі розпочалася синхронізація енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E).

Як повідомляється на сайті ENTSO-E, відповідне рішення погодили оператори енергосистем континентальної Європи у відповідь на запит НЕК "Укренерго" та системного оператора Молдови про невідкладну синхронізацію.

У повідомленні зазначається, що прискорити підготовку до синхронізації, що триває з 2017 року, вдалося завдяки попереднім дослідженням та вжитим заходам щодо зменшення ризиків.

"Системні оператори континентальної Європи зараз підтримують стабільність українсько-молдовської енергосистеми після позитивного аналізу, який підтвердив, що аварійна синхронізація є технічно здійсненною за умови вжиття низки заходів для забезпечення безпечних та безпечних енергосистем. Це важлива віха для системних операторів континентальної Європи, які працюють у співпраці з "Укренерго" та "Молделектрика", які експлуатують свої відповідні енергосистеми у надзвичайно складних умовах", – наголошується у повідомленні.

Як уточнили в пресслужбі НЕК "Укренерго", рішення про синхронізацію енергосистем України та Молдови з ENTSO-E було ухвалено 11 березня, а фізичні операції по з’єднанню енергосистем проведено протягом 16 березня.

"Це історична подія, яка сьогодні стала не просто запорукою для розвитку української та європейської енергетики. Цей крок дасть Україні можливість отримувати електроенергію, якщо агресор продовжить нищити нашу енергетичну інфраструктуру, і тим самим зберегти стабільну роботу енергосистеми", – наголосив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він додав, що українська енергосистема довела свою стійкість, стабільно працюючи в автономному режимі під час військової агресії з боку Росії.

"Укренерго", як український оператор системи передачі (ОСП), здійснювало заходи із підготовки до синхронізації з ENTSO-E з 2017 року, за цей час сукупні інвестиції в розвиток енергетичної інфраструктури, зміцнення ІТ-інфраструктури та кіберзахисту сягнули понад 700 млн євро.

Як повідомлялося, Європейський Союз на тлі масштабного вторгнення російських військ в Україну та переходу української енергосистеми в ізольований режим роботи від РФ та Білорусі підтримав рішення прискорити інтеграцію енергосистеми країни до енергетичного об'єднання Європи (ENTSO-E), яка планувалася на 2023 рік.

З 24 лютого 2022 року енергосистема України працювала в ізольованому від систем Росії та Білорусі режимі. Спочатку такий режим роботи мав стати випробуванням в рамках інтеграції енергосистеми України до загальноєвропейської системи ENTSO-E.

ENTSO-E об’єднує європейських операторів систем передачі електроенергії (TSO). 39 членів TSO, які представляють 35 країн, відповідають за безпечну та скоординовану роботу європейської електроенергетичної системи, найбільшої взаємопов’язаної електричної мережі в світі.

Синхронна зона Континентальної Європи (CESA) є найбільшою синхронною електричною мережею у світі, вона забезпечує понад 400 мільйонів клієнтів у 24 країнах, включаючи більшість країн Європейського Союзу.

Оператори систем передачі (TSO) в CESA несуть відповідальність за підтримку частоти на рівні 50 Гц, щоб забезпечити стабільність системи.

Зона континентальної Європи об’єднує такі країни: Албанія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Чехія, Хорватія, Данія (Захід), Франція, Республіка Північна Македонія, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Люксембург, Чорногорія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Сербія (до складу якої входить Косово*), Словаччина, Словенія, Іспанія, Швейцарія, Туреччина.