Швейцарська Novartis зупинить інвестиції, проте не припинятиме виробництво ліків у Росії

Швейцарська фармацевтична компанія Novartis AG призупинить інвестиції та комерційну діяльність у Росії через військову агресію РФ проти України, проте її завод у Санкт-Петербурзі продовжуватиме виробляти медикаменти для російського ринку.

Як повідомляє Bloomberg, за даними компанії, на російському заводі Novartis працює близько 2 тис. осіб, інформує Інтерфакс-Україна.

Раніше Novartis оголосила, що передасть Україні у якості гуманітарної допомоги перелік необхідних ліків, включаючи антибіотики та знеболюючі, а також виділить $3 млн трьом гуманітарним організаціям, які допомагають людям в Україні та українським біженцям у сусідніх країнах.

Як відзначає Bloomberg, багато іноземних фармацевтичних компаній заявили, що вони продовжать постачати життєво необхідні ліки для росіян, однак останніми днями через ескалацію Росією військових дій в Україні деякі представники галузі, серед яких AbbVie, Eli Lilly and Co. та Roche Holding AG, тим чи іншим чином обмежили свою діяльність на території РФ. Серед обмежень – призупинення інвестицій та припинення клінічних випробувань.