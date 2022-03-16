США направили в Україну системи протиповітряної оборони, – ЗМІ

США та їхні союзники по НАТО направили в Україну системи ППО.

Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваного високопосадовця зі США, передає Інтерфакс-Україна.

"США та їхні союзники по НАТО вже направляють в Україну кілька зенітно-ракетних комплексів для допомоги в її обороні. За словами високопосадовця США, до цих додаткових систем входять мобільні системи ППО радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 та SA-14", – йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що ці системи мають менший діапазон висот, ніж система С-300, яку запросила Україна, проте їхня дальність вища, ніж у ракет Stinger, раніше поставлених в Україну, що дає їм можливість вражати крилаті ракети.

"За словами цього високопосадовця США, системи були отримані від країн-партнерів НАТО і знаходяться "в дорозі", – повідомляє видання.

Раніше повідомлялося, що в новому пакеті допомоги США для України обсягом $13,6 млрд, який вчора підписав президент Джо Байден, передбачені додаткові $800 млн на безпекову допомогу.