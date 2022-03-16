Sotheby's і Christie's скасували аукціони російського мистецтва
Аукціонні будинки Sotheby's і Christie's вирішили скасувати майбутні аукціони російського мистецтва через воєнне вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє видання The Art Newspaper з посиланням на представників аукціонних будинків, інформує Інтерфакс-Україна.
"Sotheby's не проводитиме торги російським мистецтвом у червні", – цитує галузеве видання заяву представника аукціонного будинку.
Він додав, що серця та думки компанії звернені до всіх, хто постраждав від розв'язаної Росією війни проти України.
Також повідомляється про скасування червневих торгів аукціонного будинку Christie's.
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ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар17.03.2022 07:59 Відповісти Мені подобається 0
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