Зеленський підписав закон про легалізацію криптовалют

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи", повторно прийнятий з урахуванням пропозицій голови держави 17 лютого.

Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №3637 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом президента 15 березня.

Очікується, що закон запустить легальний ринок віртуальних активів в Україні, його регуляторо буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зокрема, НКЦПФР буде:

формувати та реалізовувати політику у сфері віртуальних активів;

визначатиме порядок обороту віртуальних активів;

видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;

здійснювати нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.

В Мінцифри раніше вказували, що для повноцінного запуску ринку віртуальних активів команда міністерства працює над над відповідними змінами до Податкового та Цивільного кодексів України.

За даними міністерства, Україна входить до топ-5 країн світу за кількістю користувачів криптоактивів.

Як повідомлялося, Верховна Рада вперше ухвалила у другому читанні законопроєкт №3637 про віртуальні активи у вересні 2021 року. Серед іншого, законопроєктом пропонувалося визначити регулятором ринку Мінцифри (в окремих випадках НБУ та НКЦПФР).

Однак пізніше президент Володимир Зеленський його ветував. В Офісі президента зазначили, що положення закону не відповідають конституційним вимогам та запропонували внести до закону зміни, згідно з якими функції державного регулювання мають бути віднесені до компетенції регуляторів, які вже існують в Україні, а саме: Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Національного банку України.