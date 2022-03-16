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США зменшили закупівлю російської нафти за тиждень в 4 рази

россия,нефть

США імпортували всього 38 тис. барелів російської нафти на добу протягом тижня, що завершився 11 березня.

Про це свідчать дані Управління енергетичної інформації Міненерго США, передає Інтерфакс-Україна.

Порівняно з попереднім тижнем імпорт упав майже вчетверо, тоді він становив 148 тис. барелів на добу.

Із середини жовтня минулого року було сім тижнів, коли США взагалі не закуповували російську нафту, у тому числі три тижні поспіль із 1 по 21 січня.

На початку березня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про заборону імпорту нафти з Росії через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України 24 лютого та подальше нарощування військової агресії.

Найбільшим постачальником нафти в США з величезним відривом залишається Канада (майже 3,4 млн б/д), на другому місці – Мексика (645 тис. б/д), яка випередила Саудівську Аравію (562 тис. б/д). Понад 200 тис. б/д країна купувала у Колумбії та Еквадору, понад 100 тис. б/д – у Іраку та Бразилії, 54 тис. б/д – у Тринідаду і Тобаго.

Автор: 

нафта (4777) США (4867) закупівлі (2604)


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