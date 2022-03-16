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Італійська влада арештувала нерухомість російського мільярдера Авена на Сардинії

италия

Італійська влада заарештувала житловий комплекс на середземноморському острові Сардинія, третина якого належить російському бізнесмену Петру Авену – бізнес-партнеру російського мільярдера Міхаіла Фрідмана, проти яких ЄС запровадив санкції.

Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Частка Авена в арештованому комплексі оцінюється приблизно у 4 млн євро, кому належить інша частина комплексу наразі не відомо.

Авен – російський бізнесмен, його статки до сторгнення Росії в Україну оцінювалися у $4,7 млрд.

Як повідомлялося, проти Авена і його партнерів по "Альфа-Банку" Євросоюз запровадив санкції.

Протягом останніх двох тижнів італійська поліція конфіскувала вілли та яхти на сотні мільйонів євро у росіян, які потрапили під санкції ЄС після вторгнення РФ в Україну.

Автор: 

санкції (4378) Євросоюз (5095) Альфа-банк (294) Михайло Фрідман (142)


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