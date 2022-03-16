Після початку війни призупинила роботу половина аптек, – МОЗ

Кількість аптек в Україні скоротилася порівняно з довоєнним часом більш ніж удвічі, але порівняно з початком війни кількість аптек, що працюють, значно збільшилася.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, наразі в Україні працює 10 530 аптек, тоді як до війни їх було 22 780.

"Якщо в перші дні війни працювало близько 10% аптек, то зараз ситуація покращилася і працює близько 50%. Держлікслужба та МОЗ працюють над налагодженням їхньої нормальної роботи, зокрема, спрощуються вимоги, залучаються волонтери", – повідомили в МОЗ.

У відомстві зазначили, що не застосовуватимуть санкції до аптечних установ, які не відкрилися. Водночас МОЗ нагадав, що "за правилами воєнного часу у разі потреби за рішенням військових адміністрацій аптека може бути відкрита, а лікарські засоби вилучені для потреб армії чи населення".

У відомстві зазначили, що ні МОЗ, ні Держлікслужба не збирають окрему статистику щодо втрат, які зазнали аптеки на окупованих регіонах та регіонах, в яких ведуться активні бойові дії, проте, за наявною в МОЗ інформації, під час бойових дій "знищені або суттєво постраждали" склади оптових компаній у містах Ірпінь та Міла Київської області, а також у Харкові.

Водночас у МОЗ наголошують, що "загрози дефіциту лікарських засобів на сьогоднішній день відсутні".

"Більшість імпортерів розпочали роботу. На сьогодні Держлікслужба видала вже 3 048 висновків про якість лікарських засобів", – зазначили у відомстві.

У МОЗ повідомили, що не відслідковують кількість реалізованих лікарських засобів, оскільки цей процес регулюється ринком, але через збільшення попиту у певних регіонах збільшуються й замовлення цих регіонів.

"Постачальники та виробники самостійно регулюють питання логістики та обслуговування замовлень", – зазначили у МОЗ.

Відомство зазначає наявність "ажіотажного попиту на певні види ліків, але аптеки працюють, налагоджується логістика та ажіотаж падає".

"Не потрібно піддаватися паніці, МОЗ вживає всіх необхідних заходів, щоб дефіциту лікарських засобів не було", – наголосили в МОЗ.