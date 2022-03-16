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Новини
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В Іспанії затримали яхту гендиректора "Роснєфті" вартістю $600 мільйонів. ФОТО

сечин,яхта,роснефть

Влада Іспанії затримала мегаяхту під назвою Crescent, що пришвартована в порту Таррагона в Каталонії в рамках розслідування щодо того, чи належить вона російському олігарху із санкційного списку ЄС.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в поліції, передає Європейська правда.

Судно вартістю $600 млн належить Ігорю Сєчіну, генеральному директору російського нафтового гіганта "Роснєфть", який підпадає під санкції.

В Іспанії затримали яхту гендиректора Роснєфті вартістю $600 мільйонів 01

За даними сайту моніторингу Marine Traffic, 135-метрова яхта, яку фахівці називають однією з найбільших у світі, ходить під прапором Кайманових островів і прибула до Іспанії з Італії в листопаді 2021 року.

Напередодні іспанська влада затримала яхту Lady Anastasia, що належить російському олігарху Александру Міхеєву, який перебуває під санкціями Євросоюзу.

Перед цим поліція Іспанії тимчасово заарештувала яхту вартістю $140 млн у Барселоні. Згідно з двома джерелами, це судно належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює держконгломерат "Ростех".

Як повідомлялося, фінансова поліція Італії арештувала найбільшу у світі вітрильну яхту "A", яка належить російському олігарху Андрію Мельниченку., вартістю 530 млн євро.

Автор: 

Іспанія (223) росія (14175) санкції (4378) яхта (94) Роснафта (272)


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Оце то вони обкрадають рускіх дурачков!
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16.03.2022 19:26 Відповісти
На Московії є закон за яким проводиться компенсація державою майна яке втрачено через санкції. Кацапи дуже раді і "спецоперацією" і тим що тепер за їх кошти олігархам відшкодують їх втрати.
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16.03.2022 20:42 Відповісти
Да это же настоящий эсминец, только ракет не хватает!
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16.03.2022 23:29 Відповісти

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