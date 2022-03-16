В Іспанії затримали яхту гендиректора "Роснєфті" вартістю $600 мільйонів. ФОТО

Влада Іспанії затримала мегаяхту під назвою Crescent, що пришвартована в порту Таррагона в Каталонії в рамках розслідування щодо того, чи належить вона російському олігарху із санкційного списку ЄС.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в поліції, передає Європейська правда.

Судно вартістю $600 млн належить Ігорю Сєчіну, генеральному директору російського нафтового гіганта "Роснєфть", який підпадає під санкції.

За даними сайту моніторингу Marine Traffic, 135-метрова яхта, яку фахівці називають однією з найбільших у світі, ходить під прапором Кайманових островів і прибула до Іспанії з Італії в листопаді 2021 року.

Напередодні іспанська влада затримала яхту Lady Anastasia, що належить російському олігарху Александру Міхеєву, який перебуває під санкціями Євросоюзу.

Перед цим поліція Іспанії тимчасово заарештувала яхту вартістю $140 млн у Барселоні. Згідно з двома джерелами, це судно належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює держконгломерат "Ростех".

Як повідомлялося, фінансова поліція Італії арештувала найбільшу у світі вітрильну яхту "A", яка належить російському олігарху Андрію Мельниченку., вартістю 530 млн євро.