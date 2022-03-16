НАТО обіцяє продовжити військову та економічну допомогу Україні

Держави НАТО та їхні партнери протягом багатьох років надають допомогу Україні оснащенням та підготовкою військових кадрів, і така допомога буде продовжена надалі.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі після позачергової наради міністрів оборони країн Альянсу, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні міністри вирішили, що ми маємо продовжувати надавати значну підтримку Україні, включаючи військове оснащення, фінансову та гуманітарну допомогу", – сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що країни-союзниці щодо НАТО та держави-партнери Альянсу "приймають мільйони українських біженців".

Нарада глав оборонних відомств НАТО проходила за участю міністра оборони України Олексія Резнікова та міністрів оборони Грузії, Фінляндії та Швеції. На зустрічі було представлено Європейський союз.