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Новини
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Ізраїль прокоментував обмеження на в'їзд для громадян України

израиль

Рішення про попередню реєстрацію громадян України, які бажають в’їхати до Ізраїлю, не є порушенням безвізової угоди, але має на меті обмежити в'їзд українських біженців.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З огляду на різні публікації хотіли б прояснити, що рішення міністра внутрішніх справ про ранню реєстрацію громадян України, які бажають в'їхати до Ізраїлю, не є порушенням безвізової угоди між країнами. Чинна угода дозволяє громадянам України без візи прибувати до Ізраїлю лише з туристичною метою", – йдеться у повідомленні.

В МЗС Ізраїлю стверджують, що запроваджена схема, що діє лише два тижні, призначена для тих, хто бажає приїхати до Ізраїлю з іншою метою, наприклад, для тимчасового укриття від бойових дій в Україні.

Крім того, в ізраїльському МЗС звернули увагу на те, що практика попередньої реєстрації також застосовувалася в період коронавірусу і зазвичай існує у багатьох країнах світу, навіть за наявності угоди про відмову від віз.

Як повідомлялося, напередодні стало відомо, що Ізраїль призупинив дію безвізового режиму для громадян України, запровадивши спеціальні дозволи, які надаватиме МВС країни.

Як пояснювали українські дипломати, Ізраїль справді скасував можливість звичного безвізового в’їзду, запровадивши альтернативний порядок авторизації поїздки – тепер обов’язкові дозволи на неї надає МВС країни.

Для цього на сайті МВС Ізраїлю створена електронна форма на отримання такого дозволу. Також, якщо громадянин України бажає приїхати до Ізраїлю на запрошення громадянина Ізраїлю, такий громадянин Ізраїлю зобов'язаний підписати декларацію для запрошеного. Ця декларація має бути заповнена до подачі заявки на отримання дозволу МВС для в’їзду.

Ізраїль також встановив квоту для 5000 громадян України, які можуть в’їхати в країну, частину з неї вже використано.

Автор: 

Ізраїль (242) туризм (788) візовий режим (110)


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Такі обмеження напевно не тільки для українців, для росіян також???
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16.03.2022 19:10 Відповісти
Ці ***** забули другу світову, і те що нацисти з ними робили. І тепер коли російські нацисти чинять теж саме до громадян України, вони роблять вид що усе в порядку.
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16.03.2022 19:19 Відповісти

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