Чиста купівля валюти бізнесом за тиждень склала всього $25 мільйонів

Обсяг купівлі клієнтами банків безготівкової валюти за тиждень з 8 по 14 березня за умов запроваджених Нацбанком обмежень перевищив обсяг її продажу на еквівалент $25,4 млн.

Про це йдеться у інформації НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

За даними регулятора, клієнти продали валюту на $681,8 млн, тоді як купили – на $707,2 млн.

"Чиста" купівля валюти клієнтами банків вперше після нападу Росії на Україну була зафіксована 7 березня у розмірі $32,3 млн, тоді як у перші дні війни "чистий" продаж валюти становив $142-279 млн на добу, оскільки Нацбанк зберіг можливість її купівлі лише під критичний імпорт, перелік якого спочатку був дуже коротким. Із розширенням переліку товарів критичного імпорту, під який можна купувати валюту, і деякими іншими послабленнями НБУ стали фіксуватися дні "чистої" купівлі валюти клієнтами банків.

Зокрема, 14 березня вона становила $5,3 млн, 12 березня – $40,4 млн, 10 березня – $58 млн, однак у інші дні обсяги продажу все ще перевищують обсяги покупки.

У середньому обсяг купівлі-продажу безготівкової валюти клієнтами банків у дні війни становив близько $270 млн, або близько 30% від довоєнного рівня.

Раніше повідомлялося, що обсяг продажу клієнтами банків безготівкової валюти за 11 перших банківських днів війни (24 лютого – 10 березня) в умовах запроваджених Нацбанком обмежень перевищив обсяг її купівлі на $975,8 млн.