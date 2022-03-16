Французька Sanofi лише частково обмежить інвестиції і продовжить працювати в Росії

Французька фармацевтична компанія Sanofi продовжить забезпечувати пацієнтів в Росії ліками та вакцинами, але припинить в Росії маркетинг та інвестиції, не пов'язані з постачанням життєво необхідних препаратів.

Про це йдеться у першій офіційній заяві компанії з початку російського вторгнення в Україну, яку цитує Інтерфакс-Україна.

"Санофі" як фармацевтична компанія повинна виконувати свої зобов'язання щодо забезпечення життєво необхідними лікарськими засобами та вакцинами людей, які потребують цього, де б вони не проживали і незалежно від їх політичних чи будь-яких інших поглядів. Це положення поширюється на пацієнтів в Україні, пацієнтів у сусідніх європейських країнах та Росії, адже лікарські засоби та вакцини завжди були і залишаються винятками з будь-яких санкцій", – йдеться у заяві.

Разом з тим, у компанії наголосили, що "Санофі" прийняла рішення "негайно припинити всі маркетингові активності на території РФ, а також не планує спрямовувати жодних інвестицій у напрями, не пов'язані з постачанням життєво необхідних препаратів та вакцин".

"Санофі" повідомляє, що компанія продовжує здійснювати операційну діяльність в Україні та надавати підтримку пацієнтам.

В компанії додали, що на глобальному рівні "Санофі" виділила 5 млн євро, які були спрямовані організаціям Червоного Хреста в Україні та сусідніх європейських країнах та направлені до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Нагадаємо, в Росії Sanofi з 2009 року контролює фармацевтичний завод в Орлі, який спеціалізується на виробництві інсулінів.