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Новини Війна
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Рівень розрахунків на енергоринку впав через війну на 30%, – Міненерго

электроэнергия

Рівень розрахунків на українському ринку електроенергії від початку розв'язаної Росією війни впав орієнтовно на 30%.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ключова проблема на ринку – це падіння розрахунків. За фактом рівень розрахунків у системі впав за дні війни приблизно на 30%", – сказав Галущенко.

За його словами, у більшості випадків це пов'язано із реальною втратою платоспроможності споживачів через бойові дії, хоча не виключені випадки зловживання ситуацією.

Він зазначив, що зараз Міненерго із ключовими гравцями на ринку опрацьовує варіанти вирішення цієї проблеми.

Галущенко зазначив, що міністерство також розраховує на підтримку ліквідності ринку міжнародними партнерами.

"Ми звернулися до наших міжнародних партнерів, щоб вони допомогли нам підвищити ліквідність ринку за допомогою зовнішніх ресурсів, підтримати насамперед нашу генерацію", – пояснив міністр.

Автор: 

електроенергія (4234) Міненерго (921)


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