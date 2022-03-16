Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про хмарні послуги", прийнятий у другому читанні 17 лютого.

Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №32655 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом президента 15 березня.

Закон покликаний врегулювати правові відносини, що виникають при наданні хмарних послуг, та встановлює особливості використання хмарних послуг органами державної влади, місцевого самоврядування, військовими формуваннями, держпідприємствами, установами та організаціями.

Законом на законодавчому рівні визначаються:

поняття "хмарних обчислень", "хмарних послуг", "постачальника хмарних послуг", "користувача хмарних послуг", "хмарних ресурсів", а також "центру обробки даних (ЦОД)";

перелік хмарних послуг, способи їх надання, встановити вимоги до постачальників хмарних послуг для публічних замовників;

правові засади надання хмарних послуг;

особливості надання та споживання хмарних послуг держорганами, органами місцевого самоврядування, а також особливості обробки персональних даних та захисту інформації під час надання хмарних послуг.

При цьому забороняється обробка інформації, що становить державну таємницю, службової інформації, державних та єдиних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких встановлено законами, за допомогою хмарних ресурсів та/або центру обробки даних, що розміщені за межами України або на тимчасово окупованій території.

Автори законопроєкта переконані, що його прийняття та реалізація сприятимуть економії коштів держбюджету, а також надходженню до України понад 10 млрд грн приватних інвестицій у найближчі п'ять років.

Водночас Головне юридичне управління Верховної Ради звертає увагу, що законом фактично запроваджується ліцензування надавачів хмарних послуг, при чому з непрозорою процедурою.

Зокрема, встановлюється, що для надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних публічним користувачам та/або критично важливим об’єктам інфраструктури відомості про надавачів мають бути внесені до спеціального Переліку, який вестиме ще не створений регулятор, що по-суті, є нічим іншим, як одержанням дозволу на здійснення господарської діяльності у відповідній сфері.

При цьому передбачений законом порядок включення до переліку є недостатньо врегульованим та надає значну дискрецію органу у прийнятті рішення щодо включення чи невключення суб'єктів господарювання до відповідного переліку, вказують юристи Верховної Ради.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону "Про хмарні послуги" ще у червні 2020 року.