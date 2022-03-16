Федрезерв США почав цикл підвищення відсоткових ставок

Федеральна резервна система (ФРС) підвищила відсоткову ставку за федеральними запозиченнями (federal funds rate) на 25 базисних пунктів, тепер діапазон ставки становить від 0,25% до 0,5% річних.

Про це йдеться у комюніке Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками березневого засідання, повідомляє Reuters

ФРС США підвищила ставку вперше із 2018 року, члени FOMC очікують ще шести підвищень ставки протягом 2022 року, таким чином до кінця року вона знаходитиметься у діапазоні від 1,75% до 2%.

У комюніке зазначається, що керівники центробанку США також очікують на "початок скорочення портфеля держоблігацій, боргових зобов'язань державних структур та забезпечених іпотекою боргових паперів на одному з найближчих засідань".

Водночас ФРС знизила прогноз зростання ВВП США у 2022 році з 4% до 2,8%, а також підвищила прогноз зростання споживчих цін у країні з 2,6% до 4,3%, вказавши на вплив російського вторгнення в Україну на інфляцію.

"Вторгнення Росії в Україну спричиняє величезні людські та економічні труднощі. Наслідки для економіки США дуже невизначені, але в найближчій перспективі вторгнення та пов’язані з ним події, ймовірно, створять додатковий тиск на інфляцію та впливатимуть на економічну активність", – йдеться у комюніке.

Як відзначає агентство, таким чином ФРС вперше за останній час не вказує на коронавірус як найбільший економічний ризик, з яким стикається країна.

Після оприлюднення рішення ФРС дохідність базових 10-річних казначейських облігацій США зросла до 2,212%, що є найвищим показником з травня 2019 року, а дохідність 2-річних казначейських облігацій піднялася до 1,9890%, що є найвищим показником з червня 2019 року.