У Хорватії заарештували 92-метрову яхту Медведчука вартістю $200 мільйонів

92-метрову яхту Royal Romance нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука заарештували в Хорватії.

Про це повідомляє Novi list, передає УНІАН.

Як стало відомо виданню, мегаяхта Royal Romance заблокована в порту Рієки. Там знаходиться кілька суден багатих росіян і проросійських олігархів. Останнім часом це призвело до проблем – так, на адресу яхт і екіпажів вилилося багато загроз, через що вони перебували під суворим наглядом поліції.

Тепер же кілька таких яхт заарештували. Серед них і 92-метрове судно Royal Romance.

"Власником цього 92-метрового роскішного судна формально до березня минулого року був український політик і мільярдер Віктор Медведчук, близький друг Путіна і лідер проросійської опозиції в Україні", – повідомляє Novi list.

Яхта Royal Romance входить до п'ятірки найбільших розкішних яхт світу. Вона використовується виключно для потреб власника і його гостей.

Яхта коштує $200 млн, а щорічні витрати на її утримання і подорожі оцінюються в $15-20 млн.

Минулого року журналісти "Слідство.Інфо" з’ясували, що перед запровадженням санкцій РНБО яхта Royal Romance змінила формального власника. Спочатку вона була власністю зареєстрованої на Маршаллових островах компанії Fregata Marine Ltd, кінцевим бенефіціаром, яким була вказана дружина Медведчука Оксана Марченко. Однак у березні минулого року її переоформили на фірму Lanelia Holdings Ltd також з Маршаллових островів. Цю фірму, на відміну від Fregata Marine Ltd, Медведчук офіційно не декларував.

Раніше повідомлялося, що народний депутат фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у справі щодо постачання вугілля з окупованого Донбасу, втік з-під домашнього арешту.

Згодом журналісти "Слідство.Інфо" під час розслідування виявили у Медведчука "золотий" вагон-ресторан із великою кількістю коштовних елементів накшталт позолоченої вбиральні, самовару, склянок із позолоченим російським гербом.

Як повідомлялося, в Іспанії затримали яхту гендиректора "Роснєфті" вартістю $600 млн.