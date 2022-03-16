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Новини
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У Хорватії заарештували 92-метрову яхту Медведчука вартістю $200 мільйонів

медведчук,яхта

92-метрову яхту Royal Romance нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука заарештували в Хорватії.

Про це повідомляє Novi list, передає УНІАН.

Як стало відомо виданню, мегаяхта Royal Romance заблокована в порту Рієки. Там знаходиться кілька суден багатих росіян і проросійських олігархів. Останнім часом це призвело до проблем – так, на адресу яхт і екіпажів вилилося багато загроз, через що вони перебували під суворим наглядом поліції.

Тепер же кілька таких яхт заарештували. Серед них і 92-метрове судно Royal Romance.

"Власником цього 92-метрового роскішного судна формально до березня минулого року був український політик і мільярдер Віктор Медведчук, близький друг Путіна і лідер проросійської опозиції в Україні", – повідомляє Novi list.

Яхта Royal Romance входить до п'ятірки найбільших розкішних яхт світу. Вона використовується виключно для потреб власника і його гостей.

Яхта коштує $200 млн, а щорічні витрати на її утримання і подорожі оцінюються в $15-20 млн.

Минулого року журналісти "Слідство.Інфо" з’ясували, що перед запровадженням санкцій РНБО яхта Royal Romance змінила формального власника. Спочатку вона була власністю зареєстрованої на Маршаллових островах компанії Fregata Marine Ltd, кінцевим бенефіціаром, яким була вказана дружина Медведчука Оксана Марченко. Однак у березні минулого року її переоформили на фірму Lanelia Holdings Ltd також з Маршаллових островів. Цю фірму, на відміну від Fregata Marine Ltd, Медведчук офіційно не декларував.

Раніше повідомлялося, що народний депутат фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у справі щодо постачання вугілля з окупованого Донбасу, втік з-під домашнього арешту.

Згодом журналісти "Слідство.Інфо" під час розслідування виявили у Медведчука "золотий" вагон-ресторан із великою кількістю коштовних елементів накшталт позолоченої вбиральні, самовару, склянок із позолоченим російським гербом.

Як повідомлялося, в Іспанії затримали яхту гендиректора "Роснєфті" вартістю $600 млн. 

Автор: 

Медведчук Віктор (358) яхта (94)


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Гарно кума обікрав) Двійний агент прям)
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16.03.2022 22:53 Відповісти
А помре зрадник як собака, у в'язниці тих кому продався.
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17.03.2022 00:33 Відповісти
Маю сумнів кого він обкрадав. Обкрадав і руйнував він як раз Україну за гроші кума.
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17.03.2022 09:08 Відповісти
Припаркуйте ему Это...
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16.03.2022 23:04 Відповісти
надо парашу там хорошо проверь - гдето скрывается уродина медвидчуковская
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16.03.2022 23:15 Відповісти
И НАШЛИ ТАМ САМОТЫК КАК У ПОПА ПАВЛА В ДОМЕ !!! ПРИ ЧЁМ МАРЧЕНКО НИ РАЗУ НА ЯХТЕ НЕ БЫЛА !)
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17.03.2022 07:31 Відповісти
Треба цю яхту конфіскувати на користь України та передати її для круїзів наших дітей, дітей сиріт, дітей наших воїнів-героїв хто загинув, захищаючи Україну від кремлівського педофіла -***** та його підерастичної ************ армії-зброду.
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17.03.2022 07:48 Відповісти
Продати якнайшвидше а кошти передати на потреби ЗСУ
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17.03.2022 10:06 Відповісти

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