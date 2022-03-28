Fitch позбавив Росію кредитних рейтингів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинги Російської Федерації.

Як зазначили в агентстві, рішення обумовлено санкціями, запровадженими проти Росії Євросоюзом, передає Інтерфакс-Україна.

На момент відкликання довгострокові та короткострокові рейтинги дефолту емітента Росії в іноземній та національній валюті, а також рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу перебували на рівні "C", стеля рейтингу країни – "B-".

Як повідомлялося, в рамках четвертого пакету санкцій, ухваленого країнами ЄС 15 березня, європейським агентствам забороняється рейтингувати РФ та російські компанії, а також надавати рейтингові послуги російським клієнтам.

Минулого тижня Fitch оголосило, що відкличе рейтинги всіх російських організацій та їхніх підрозділів до 15 квітня – кінцевого терміну, встановленого ЄС.