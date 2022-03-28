Європейські пивоварні гіганти Heineken та Carlsberg йдуть з Росії (оновлено)

Нідерландська пивоварна компанія Heineken оголосила про рішення зупинити бізнес та покинути російський ринок у відповідь на продовження російської агресії в Україні.

Про це йдеться у заяві компанії.



Зазначається, що раніше Heineken уже оголошував про припинення інвестицій та експорту до Росії, припинив виробництво, продаж і рекламу бренду.



"Після попередньо оголошеного стратегічного огляду нашої діяльності ми дійшли висновку, що право власності Heineken на бізнес в Росії більше не є стійким і життєздатним у нинішніх умовах. Зрештою ми вирішили покинути Росію", – йдеться у заяві.



У компанії наголосили, що хочуть впорядковано передати свій бізнес новому власнику, щоб забезпечити добробут своїх співробітників в РФ, а також мінімізувати ризик націоналізації.

У Heineken наголосили, що від передачі права власності компанія не отримає жодного прибутку. Після завершення передачі Heineken більше не буде представлений в Росії.

Згодом про вихід з Росії оголосила ще одна з найбільших пивоварних компаній Carlsberg Group.

"9 березня ми оголосили про стратегічний перегляд присутності Carlsberg Group в Росії. На основі цього перегляди ми прийняли важке та негайне рішення про повний вихід з нашого бізнесу в Росії, що, на нашу думку, є правильним рішенням у нинішніх умовах. Після завершення (цього процесу, – ред.) ми не матимемо присутності в Росії", – йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті компанії.

В Carlsberg Group уточнили, що внаслідок реалізації цього рішення бізнес в Росії більше не включатиметься до доходу та операційного прибутку групи. З точки зору бухгалтерського обліку, російський бізнес буде розглядатися як актив, утримуваний для продажу.

Компанія зазначає, що у 2021 році виручка російського бізнесу склала 6,5 млрд датських крон, а операційний дохід – 682 мільйони датських крон.

"Ми глибоко шкодуємо про наслідки цього рішення для наших 8400 співробітників у Росії. До завершення процесу ми підтримуватимемо нещодавно оголошений скорочений рівень операцій, щоб підтримувати засоби до існування цих працівників та їхніх сімей. Будь-який прибуток, отриманий під час гуманітарної кризи, буде переданий благодійним організаціям", – додали у Carlsberg Group.

Heineken International та Carlsberg Group – одні з найбільших світових пивоварних компаній, за рівнем доходів займають третє та четверте місця у світі після Anheuser-Busch InBev та SABMiller.