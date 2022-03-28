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Новини
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Європейські пивоварні гіганти Heineken та Carlsberg йдуть з Росії (оновлено)

пиво

Нідерландська пивоварна компанія Heineken оголосила про рішення зупинити бізнес та покинути російський ринок у відповідь на продовження російської агресії в Україні.

Про це йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що раніше Heineken уже оголошував про припинення інвестицій та експорту до Росії, припинив виробництво, продаж і рекламу бренду.

"Після попередньо оголошеного стратегічного огляду нашої діяльності ми дійшли висновку, що право власності Heineken на бізнес в Росії більше не є стійким і життєздатним у нинішніх умовах. Зрештою ми вирішили покинути Росію", – йдеться у заяві.

У компанії наголосили, що хочуть впорядковано передати свій бізнес новому власнику, щоб забезпечити добробут своїх співробітників в РФ, а також мінімізувати ризик націоналізації.

У Heineken наголосили, що від передачі права власності компанія не отримає жодного прибутку. Після завершення передачі Heineken більше не буде представлений в Росії.

Згодом про вихід з Росії оголосила ще одна з найбільших пивоварних компаній Carlsberg Group.

"9 березня ми оголосили про стратегічний перегляд присутності Carlsberg Group в Росії. На основі цього перегляди ми прийняли важке та негайне рішення про повний вихід з нашого бізнесу в Росії, що, на нашу думку, є правильним рішенням у нинішніх умовах. Після завершення (цього процесу, – ред.) ми не матимемо присутності в Росії", – йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті компанії.

В Carlsberg Group уточнили, що внаслідок реалізації цього рішення бізнес в Росії більше не включатиметься до доходу та операційного прибутку групи. З точки зору бухгалтерського обліку, російський бізнес буде розглядатися як актив, утримуваний для продажу.

Компанія зазначає, що у 2021 році виручка російського бізнесу склала 6,5 млрд датських крон, а операційний дохід – 682 мільйони датських крон.

"Ми глибоко шкодуємо про наслідки цього рішення для наших 8400 співробітників у Росії. До завершення процесу ми підтримуватимемо нещодавно оголошений скорочений рівень операцій, щоб підтримувати засоби до існування цих працівників та їхніх сімей. Будь-який прибуток, отриманий під час гуманітарної кризи, буде переданий благодійним організаціям", – додали у Carlsberg Group.

Heineken International та Carlsberg Group – одні з найбільших світових пивоварних компаній, за рівнем доходів займають третє та четверте місця у світі після Anheuser-Busch InBev та SABMiller.

Автор: 

продаж (2063) росія (14183) Heineken (10)


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Хвй кацапи п'ють з бочок своє сечо-пиво)
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28.03.2022 15:34 Відповісти
скоро, кацапы, начнут разливать пиво "Хамовникен" да "Балтиксберг".
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28.03.2022 19:15 Відповісти
Молчали бы лучше про пиво!
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28.03.2022 21:29 Відповісти
И самогону теперь кацапам не намутить, сахар-то тю-тю
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28.03.2022 22:50 Відповісти
верное решение.
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29.03.2022 00:21 Відповісти
Данських крон, а не «датських», редактори, блін.
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29.03.2022 02:11 Відповісти
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29.03.2022 07:56 Відповісти
Бісить оте "щоб підтримувати засоби до існування цих працівників та їхніх сімей", та хай хоч з голоду поздихають, а які "засоби до існування" і яке взагалі існування в маріупольців, черкащан та жителів інших розбомблених міст?
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29.03.2022 13:26 Відповісти

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