Росія вкрала 400 лізингових літаків на $10 мільярдів

У понеділок, 28 березня, спливає термін для російських авіакомпаній щодо повернення понад 400 орендованих літаків на суму майже $10 млрд.

Як пише Reuters, лізингодавці втрачають надію на те, що вони повернуть свої літаки.

Бермудські острови та Ірландія, де зареєстрована більшість із літаків, призупинили дію сертифікатів льотної придатності, що зазвичай означає, що польоти мають бути припинені. Але більшість літаків продовжують курсувати за внутрішніми маршрутами Росії.

"Боюсь, ми станемо свідками найбільшої крадіжки літаків в історії комерційної цивільної авіації", – сказав доцент кафедри управління повітряним транспортом Сінгапурського технологічного інституту Володимир Білоткач.

РФ незаконно вже перевела більше половини літаків, що належать іноземцям, до свого власного реєстру. Уряд Росії також заявив, що 78 літаків російських перевізників заарештували за кордоном і не повернулися до Росії.

Хоч літаки й застраховані, зауважує агентство, масштаби потенційних збитків, ймовірно, означатимуть роки судових розглядів між орендодавцями та страховиками, перш ніж будуть ухвалені будь-які рішення про виплати.

І навіть якщо літаки будуть конфісковані, вартість, що відшкодовується, буде під питанням, адже літаки повинні мати точні записи про технічне обслуговування, щоб гарантувати, що вони були оснащені справжніми, відстежуваними деталями – ще одна область, на яку націлені західні санкції щодо Росії.

Хоча загальна вартість літаків величезна, вплив на окремі лізингові компанії все ще може бути керованим, навіть якщо знадобиться списання, оскільки частку літаків, зданих в оренду російським авіакомпаніям, припадає менше 10% портфелів більшості лізингових компаній.