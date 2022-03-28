Міністр енергетики назвав об’єкти, які найбільше постраждали внаслідок війни

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав найбільш постраждалими енергетичними об’єктами від війни Луганську ТЕС, Охтирську ТЕЦ, Трипільську ТЕС та Чернігівську ТЕЦ.

Про це він розповів в інтерв'ю Економічній правді.

"Луганська ТЕС ДТЕК – ми її втратили, але вона не розбита. Фактично повністю розбита Охтирська ТЕЦ, там було пряме потрапляння двох снарядів", – зазначив міністр.

За його словами, також намагались обстрілювати Трипільську ТЕС "Центренерго", та не один раз снаряди попадали в Чернігівську ТЕЦ.