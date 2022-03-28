Доларові єврооблігації України трохи подорожчали

Ціни доларових єврооблігацій України за минулий тиждень зросли в середньому на 1,8%, особливо помітним було зростання на короткому та довгому кінцях кривої.

За інформацією Bloomberg, ціна найкоротших паперів із погашенням у вересні 2022 року на кінець п'ятниці становила 52,5% номіналу, що відповідає прибутковості до погашення 226,5% річних, тоді як тижнем раніше ставка сягала 241,2%, а ціна була 49 8% номіналу, передає Інтерфакс-Україна.

Єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 74,7% річних, у 2024 році – 55,9% річних, у 2025 році – 43,7% та у 2026 році – 36,8%.

Ставки з паперів із погашенням у 2027-2029 роках знизилися до 32,8-27,2% проти 33-27,5% тижнем раніше.

Прибутковість найдовших паперів з погашенням у 2032-2033 роках знизилася за тиждень на 0,8-0,7 відсоткових пункти (в.п.) – до 23,7-23,1%, а ціна їх зросла на 4-3,7%.

Облігації в євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 39,9%, у 2030 році – 22%, що трохи гірше за показники тижневої давності, але більше пов'язано з ситуацією на ринку євро/долар.

Курс ВВП-варантів за минулий тиждень виріс на 4,9% і становив на кінець дня п'ятниці близько 26,8% від номіналу.