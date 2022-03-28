Мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо

Роздрібні мережі АЗС з 25 по 28 березня відкоригували ціни на бензини й дизельне пальне.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-92" і "А-95" здорожчали на 11-13 копійок, до 33,43-33,53 грн/л. При цьому дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 38 копійок, до 37,43 грн/л.

Також на AMIC ціни на бензин зросли на 13 копійок – до 33,43-33,53 грн/л. Дизпаливо здорожчало на 11 копійок до 37,43 грн/л.

Крім того, відкоригували ціни такі мережі як Shell, "БРСМ-Нафта", "Нефтек", Prime, "Автотранс" та інші.

Як повідомлялося, Мінекономіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 28,98 грн/літр та дизпалива – 32,43 грн/літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на кінець березня. З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 35,53 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 37,43 грн/літр.

Порівняно з серединою березня середню ціну на бензин збільшено на 11 копійок, на дизпаливо – на 38 копійок за літр.