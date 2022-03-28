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Новини Війна
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Мінекономіки оцінило втрати України від вторгнення РФ у $565 мільярдів

доллар

Сума єдиноразових втрат, які зазнала Україна від російського вторгнення становить $564,9 млрд

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

За її словами, існують щонайменше два методи їх підрахунку. Перший – це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий – розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо.

Наразі структура руйнувань наступна:

  • $119 млрд – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);
  • $112 млрд – втрати ВВП у 2022 році;
  • $90,5 млрд – втрати цивільного населення (10 млн кв. м. житла, 200 тис автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);
  • $80 млрд – втрати підприємств та організацій;
  • $54 млрд – втрати прямих інвестицій в українську економіку;
  • $48 млрд – втрати державного бюджету.

"Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених на активів РФ", – наголосила Свириденко.

Автор: 

Мінекономрозвитку (1995) втрати (48)


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Зато сколько мы за 8 лет секономили на армии и построили дорог и очень полезных для нас зеленых тарифов
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28.03.2022 13:14 Відповісти

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