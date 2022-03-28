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У Києві та області скоротили комендантську годину

година,комендантська

У Києві та Київській області на дві години скоротили комендантську годину, тепер вона триватиме з 21:00 до 6:00.

Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко у Telegram.

"У Києві та області змінюється час комендантської години. Від сьогодні, з 28 березня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 21:00 до 6:00 ранку", – зазначив він.

Раніше комендантська година розпочиналася о 20:00 і тривала до 7:00.

Автор: 

Київ (4678) Київська область (285) комендантська година (62)


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