АТБ відновив роботу майже 30 магазинів у Києві, Харкові та Київській області

Компанія "АТБ-маркет" відновлює діяльність магазинів торговельної мережі "АТБ" у Києві, Харкові та Київській області.

Про це повідомляє пресслужба мережі.

Так, у місті Київ додатково відкрито 11 магазинів, ще 10 – у Київської області: у містах Бориспіль, Яготин, с. Софіївська Борщагівка.

Загальна кількість діючих магазинів мережі "АТБ" у місті Київі на сьогодні становить 45 торговельних об єктів.

У місті Харкові додатково відкрили 8 магазинів торговельної мережі "АТБ". Загальна кількість діючих магазинів у місті на сьогодні складає 45 торговельних об єктів.

"В умовах військової агресії діючи магазини торговельної мережі "АТБ" працюють в посиленому режимі. Графік їх роботи коригується у відповідності до регіону та місця розташування, а також з урахуванням загострення бойових дій", – зауважили в пресслужбі.

Зазначається, що деякі магазини у містах, які знаходяться у зонах безпосередніх бойових дій тимчасово закриваються. Такі заходи компанія запроваджує, щоб унеможливити небезпеку для співробітників та відвідувачів магазинів. При стабілізації ситуації – вони відновлюють свою діяльність.

Інформацію, щодо діючих магазинів можна знайти тут.