Видобуток вугілля з початку війни впав на 30%, – Міненерго

Видобуток вугілля після вторгнення РФ в Україну 24 лютого знизився приблизно на 30%.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив в інтерв'ю Економічній правді.

Відповідаючи на питання з якою кількістю шахт міністерство втратило зв’язок, або контроль, він зазначив що дві шахти ("Золоте" і "Тошківська") в стані затоплення і не підлягають відновленню. Також є загроза затоплення шахт ЮД-1.

"При цьому є питання щодо видобутку вугілля в частині його відвантаження. Ідуть обстріли залізничних колій і не завжди є можливість вивезення. Раніше вивезення могло проводитися цілодобово, зараз тільки вдень", – зазначив він.