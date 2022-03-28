Видобуток вугілля з початку війни впав на 30%, – Міненерго
Видобуток вугілля після вторгнення РФ в Україну 24 лютого знизився приблизно на 30%.
Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив в інтерв'ю Економічній правді.
Відповідаючи на питання з якою кількістю шахт міністерство втратило зв’язок, або контроль, він зазначив що дві шахти ("Золоте" і "Тошківська") в стані затоплення і не підлягають відновленню. Також є загроза затоплення шахт ЮД-1.
"При цьому є питання щодо видобутку вугілля в частині його відвантаження. Ідуть обстріли залізничних колій і не завжди є можливість вивезення. Раніше вивезення могло проводитися цілодобово, зараз тільки вдень", – зазначив він.
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