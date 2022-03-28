Авіаперевізник Шрі-Ланки припиняє польоти до Москви
Національний перевізник Шрі-Ланки SriLankan Airlines оголосив про зупинення рейсів між Коломбо та Москвою.
Як повідомляють у компанії, рішення ухвалене "у зв'язку з експлуатаційними обмеженнями, що перебувають поза контролем авіакомпанії".
"Обмеження представлені у формі міжнародних фінансових обмежень і обмежень зі страхування повітряних суден, які були введені щодо Росії у зв'язку з війною, що триває в Україні і безпосередньо впливають на польоти авіакомпанії SriLankan Airlines в Росію. Відповідно, авіакомпанія SriLankan Airlines припинить польоти в Москву до подальшого повідомлення", – йдеться у повідомленні.
Компанія продовжить стежити за ситуацією в Росії і сподівається відновити свою діяльність, "як тільки умови покращаться".
SriLankan Airlines виконувала два рейси між Коломбо та Москвою на тиждень.
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