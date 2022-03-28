Україна не веде переговорів про реструктуризацію боргу, – Мінфін

Україна наразі не веде переговорів з кредиторами про реструктуризацію зовнішього боргу.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв’ю lb.ua.

"На цьому етапі ми розмов про реструктуризацію не ведемо", – заявив Марченко, коментуючи заяву голови профільного комітету парламенту Данила Гетьманцева про те, що Україна розраховує на реструктуризацію зовнішнього боргу.

"Ми хочемо бути відповідальними щодо них і не розглядаємо їхню реструктуризацію. Я поясню чому. Бо графік виплат нашого зовнішнього боргу, він не складний цього року, і ми маємо всі можливості навіть у воєнний час обслуговувати його погашення", – додав міністр.

Він уточнив, що виплати за зовнішнім боргом у березні склали $15-16 млн, у квітні планується спрямувати на ці цілі $84 млн.

"Ці суми є посильними для нас. А оскільки ми і далі маємо потребу в залученні коштів, то для нас надзвичайно важливе своєчасне обслуговування. І цим ми демонструємо, що є надійними партнерами за будь-яких умов", – наголосив Марченко.

Як повідомлялося, Марченко також розповів, що з початку гарячої фази війни Україна вже отримала $3 млрд і веде перемовини щодо надання підтримки на суму ще до 6 млрд євро.