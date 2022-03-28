Італійська компанія Eni не платитиме за російський газ у рублях, – росЗМІ

Найбільша в Італії нафтогазова компанія Eni не сплачуватиме за постачання російського газу в рублях.

Про це заявив голова компанії Клаудіо Дескальчі на Глобальному енергетичному форумі в ОАЕ, пишуть російські ЗМІ.

Він також нагадав, що Eni вже оголосила про вихід з проєкту "Блакитний потік", а спільні проєкти з "Роснефтью" заморожені ще з 2014 року.

"Єдина велика проблема – постачання природного газу. У нас немає активів і проєктів в Росії, але ми купуємо російський газ. Вони хочуть, щоб ми платили їм в рублях. Ми не зможемо цього зробити, тому що ми не маємо рублів. І це не передбачено контрактом, у якому вказані розрахунки в євро. Це не можна змінити в односторонньому порядку. Для такої зміни має бути угода", – сказав Дескальчі.

Нагадаємо, Eni має довгострокові газові контракти з "Газпромом", засновані на принципі "бери або плати". Eni, найбільшим акціонером якої є італійська держава, у 2020 році купила 22,5 мільярда кубометрів російського газу із загальної кількості близько 62 млрд куб. м, які щорічно споживає Італія.

Італія, яка використовує газ для виробництва приблизно 40% електроенергії, імпортує понад 90% газу, причому близько 40% цього об’єму припадає на російські трубопроводи.

Як повідомлялося, компанія Eni призупинила нові закупівлі нафти у Росії після її вторгнення в Україну