"Нова пошта" відновила доставку відправлень у Молдову
Підрозділ поштового оператора "Нова пошта" – "Нова пошта Глобал" – відновив доставку відправлень в Молдову.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Багато українців з початку війни перетнули кордон та знайшли прихисток в Молдові. Щоб підтримати та допомогти їм облаштуватися, ми відновили доставку в цю країну. Відправити посилки та вантажі у Молдову можна з будь-якого працюючого відділенні "Нової пошти" або заздалегідь оформити відправлення через особистий кабінет на сайті", – зазначається у повідомленні.
В компанії уточнили, що тариф на доставку залишився незмінним, його можна розрахувати індивідуально за допомогою калькулятора на сайті поштового оператора.
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