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"Нова пошта" відновила доставку відправлень у Молдову

почта,новая

Підрозділ поштового оператора "Нова пошта" – "Нова пошта Глобал" – відновив доставку відправлень в Молдову.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Багато українців з початку війни перетнули кордон та знайшли прихисток в Молдові. Щоб підтримати та допомогти їм облаштуватися, ми відновили доставку в цю країну. Відправити посилки та вантажі у Молдову можна з будь-якого працюючого відділенні "Нової пошти" або заздалегідь оформити відправлення через особистий кабінет на сайті", – зазначається у повідомленні.

В компанії уточнили, що тариф на доставку залишився незмінним, його можна розрахувати індивідуально за допомогою калькулятора на сайті поштового оператора.

Автор: 

Молдова (581) пошта (237) Нова пошта (278)


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