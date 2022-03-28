"Нова пошта" відновила доставку відправлень у Молдову

Підрозділ поштового оператора "Нова пошта" – "Нова пошта Глобал" – відновив доставку відправлень в Молдову.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Багато українців з початку війни перетнули кордон та знайшли прихисток в Молдові. Щоб підтримати та допомогти їм облаштуватися, ми відновили доставку в цю країну. Відправити посилки та вантажі у Молдову можна з будь-якого працюючого відділенні "Нової пошти" або заздалегідь оформити відправлення через особистий кабінет на сайті", – зазначається у повідомленні.

В компанії уточнили, що тариф на доставку залишився незмінним, його можна розрахувати індивідуально за допомогою калькулятора на сайті поштового оператора.