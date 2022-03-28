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МВС скасувало необхідність надавати медичну довідку для обміну водійських посвідчень

авто,водій

На час воєнного стану в Україні медична довідка для обміну або відновлення посвідчення водія непотрібна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішні справ.

Також в МВС звертають увагу, що під час воєнного стану сервісні центри МВС здійснюють обмін посвідчення водія тільки тим громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України та тим, хто залучається до оборони.

МВС скасувало необхідність надавати медичну довідку для обміну водійських посвідчень 01

Автор: 

МВС (528) посвідчення водія (124)


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