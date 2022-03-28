Кабмін доручив "Нафтогазу" та "Укргідроенерго" терміново перерахувати дивіденди до держбюджету
Кабінет міністрів зобов’язав низку підприємств держсектору, в тому числі НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укргідроенерго", терміново перерахувати в державний бюджет дивіденди за результатами господарської діяльності у 2021 році.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №244-р від 25 березня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
Згідно з документом, НАК "Нафтогаз України" та "Укргідроенерго", а також НАК "Украгролізинг", ДАК "Ліки України", АТ "Українські енергетичні машини", "Будівельна компанія "Укрбуд" та "Нижньодністровська ГЕС" в одноденний строк мають здійснити авансове перерахування в повному обсязі до державного бюджету суму річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році.
Як повідомлялося, за останніми наявними даними, "Укргідроенерго" в січні-вересні 2021 року звітувало про 9,1 млрд грн чистого прибутку, тоді як "Нафтогаз" за аналогічний період звітував про збиток на 4,4 млрд грн.
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