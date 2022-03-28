Через "Дію" українці зібрали для армії понад 200 мільйонів

Понад 200 мільйонів гривень на українську армію зібрали через застосунок "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Він наголосив, що всі донати йдуть у фонд "Повернись живим". За кошти, які вдалося зібрати, українським військовим уже передали:

3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі);

12 206 бронежилетів;

5660 шоломів;

11 905 засобів зв'язку та 357 шлюзів до них;

391 мобільний роутер;

2372 квадрокоптери;

11 шт. військових безпілотних авіаційних комплексів;

1365 ноутбуків;

1173 смартфони для операторів БПЛА;

426 телевізорів та моніторів для мобільних та стаціонарних командних пунктів;

697 планшетів для операторів БПЛА та артилеристів;

1158 одиниць іншої оргтехніки (компʼютери, стаціонарні телефони, принтери, компʼютерні миші, точки доступу тощо);

73 автомобілі;

1317 генераторів для живлення;

144 джерела безперебійного живлення.

Як повідомлялося, станом на 28 березня Національний банк перерахував на потреби військових понад 12,9 млрд грн. На спецрахунку, який був відкритий для підтримки Збройних сил України, залишилося 102 млн грн.