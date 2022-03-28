Податкові надходження держбюджету у березні перевищили 70 мільярдів, – Мінфін

Податкові надходження до державного бюджету у березні перевищили 70 млрд грн завдяки достроковій сплаті дивідендів державними компаніями, однак план митних надходжень виконується лише на 15-20%.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв’ю lb.ua.

"У нас цього місяця по Податковій службі буде перевиконання попереднього плану, який намітили ще до війни. Це обумовлено тим, що ми змогли прийняти рішення, аби банки, в першу чергу вітчизняні, сплатили дивіденди. Зокрема, "Приватбанк" сплатив 28 млрд грн наперед. Хоча мав це зробити в травні-червні. Також великі корпорації, у першу чергу приватні, мали змогу зробити авансові платежі в бюджет. Тому податкова вже зібрала більш ніж 70 млрд грн", – розповів Марченко.

Водночас він додав, що надходження від Митної служби у березні знизяться до 7 млрд грн.

"Просідання суттєве – ми фактично зараз збираємо лише близько 15-20%, які планували до війни. До кінця місяця плануємо від митниці близько 7 млрд грн надходжень. Пояснення просте – у нас не працюють усі східні та північні митниці, Київська та Одеська митниці фактично теж, бо заблоковані порти і немає розмитнення товарів", – сказав Марченко.

Він нагадав, що Кабмін вже перенаправив близько 60 млрд грн капітальних видатків і видатків розвитку, передбачених у держбюджеті, на фінансування безпеки і оборони.

"Зараз працюємо над подальшим секвеструванням видатків бюджету. Деталей не можу озвучити, але це вимушене нагальне рішення в умовах воєнного стану. Ми зараз фактично не фінансуємо ті речі, які не пов’язані із захистом наших громадян чи військовими потребами", – уточнив Марченко.

Як повідомлялося, Марченко також розповів, що з початку гарячої фази війни Україна вже отримала для фінансування бюджетних видатків $3 млрд від міжнародних партнерів із загальної суми 6 млрд євро, про яку ведуться переговори.