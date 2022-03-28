S&P погіршило прогноз зростання ВВП єврозони через напад Росії на Україну

Прискорення інфляції у Великій Британії вдарить по споживчих витратах і уповільнить зростання економіки країни в поточному році до 3,5% порівняно з грудневим прогнозом у 4,6%.

Про це йдеться у прес-релізі міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, передає Інтерфакс-Україна.

"Британська економіка відновилася до допандемійного рівня активності, але зараз зіткнулася з безпрецедентним стрибком інфляції. S&P Global Ratings прогнозує, що інфляція цього року складе в середньому 6,3%, причому показник досягне піку в 8% у другому кварталі, а потім почне знижуватись – якщо не трапиться ескалації військових дій з боку Росії в Україні", – наголошується в повідомленні агентства.

Війна в Україні, що призвела до зростання цін на енергоносії, також змусила аналітиків S&P переглянути в бік зниження прогноз зростання економіки єврозони на 2022 рік.

"Завдяки сильному відновлювальному імпульсу і достатнім буферам капіталу, ми не очікуємо рецесії за підсумками року, лише уповільнення темпів зростання ВВП до 3,3% з 4,4%, що очікувалися раніше", – сказано в повідомленні.

"Невизначеність, що оточує наші прогнози, вища за звичайну, з понижувальними ризиками для зростання в 2022 році і підвищуючими ризиками для інфляції цього року і наступного", – зазначають аналітики S&P.

Раніше в МВФ заявили, що спад ВВП України може становити третину від довоєнного внаслідок вторгнення Росії.