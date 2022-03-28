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Новини
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Кабмін скасував карантинні обмеження і відсторонення від роботи невакцинованих осіб

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Кабінет міністрів скасував поділ на карантинні зони в Україні та норму про відсторонення від роботи невакцинованих проти COVID-19 працівників.

Про це йдеться у постанові № 72 від 26 березня 2022 року.

Як повідомляється, поділ на карантинні зони залежно від епідемічної ситуації скасовується на період воєнного стану, введеного указом президента від 24 лютого 2022 року №64 "Про введення воєнного стану в Україні".

На період воєнного стану:

  • фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендовано дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;
  • фізичним особам рекомендовано забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях; закладам охорони здоровʼя – забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.

Крім того, згідно з документом, на період дії воєнного стану скасована норма про відсторонення від роботи невакцинованих працівників.

Автор: 

карантин (2077) відміна (99) коронавірус (3210)


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a шо так?
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29.03.2022 00:16 Відповісти
карантин ужо закончен? победили ковид? это еще раз доказывает что эти все карантины - это только издевательство над народом ! любит власть штрафовать народ!
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29.03.2022 04:48 Відповісти

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