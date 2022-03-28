Хорватія хоче збільшити потужності свого нового LNG-терміналу

Хорватія розглядає можливість збільшити потужність свого терміналу скрапленого природного газу на острові Крк із 2,6 млрд до 2,9 млрд кубометрів на рік.

Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, передає Європейська правда.

"Ми вважаємо, що зможемо забезпечити це збільшення з наявною інфраструктурою нашого судна LNG та усіх заводів", – сказав Пленкович.

Він додав, що цей термінал є стратегічно важливим для диверсифікації маршрутів постачання гази до Європи, особливо у нинішній геополітичній ситуації.

Пленкович зазначив, що надалі інвестиції в таку інфраструктуру однозначно зростатимуть.

Термінал на острові Крк почав роботу у січні 2021 року.

Раніше повідомлялося, що в Хорватії заарештували 92-метрову яхту Медведчука вартістю $200 млн.