Найвищі хмарочоси Латвії перейменували через використання російськими окупантами літери "Z"

Найвищі будинки в Ризі та загалом у Латвії Z-Towers змінили назву на Zunda Towers у відповідь на негативний символізм літери Z, яку використовує російська армія і пропаганда під час війни в Україні.

Про це агентству LETA повідомили представники девелопера проєкту Towers Construction Management, передає Європейська правда.

"В латинському алфавіті 26 букв, і буквою Z у назві ми хотіли підкреслити розташування проєкту біля каналу Зундс. Дуже шкода, що відомий проєкт, який існує в Ризі вже понад 10 років, може бути асоціативно пов'язаний із символом воєнної пропаганди", – пояснив комерційний директор Towers Construction Management Айгарс Герхардс.

Багатофункціональний комплекс Zunda Towers має дві круглі вежі з різною площею фундаменту, кожна висотою 30 поверхів. Загальна кількість квартир в обох вежах – 341.

Раніше повідомлялося, що швейцарська компанія Zurich Insurance прибрала зі свого логотипа в соціальних мережах літеру "Z", яку влада РФ використовує як символ вторгнення в Україну.