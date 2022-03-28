Кабмін виділив банкам гарантії за кредитами на 19 мільярдів

Кабінет міністрів прийняв рішення про надання державних гарантій на портфельній основі на загальну суму 18,85 млрд грн для 17 банків.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №374 від 27 березня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, за результатами проведеного відбору банків-кредиторів, "Приватбанк" отримає портфельні гарантії за кредитами на загальну суму 5,65 млрд грн, ПУМБ – 2,5 млрд грн, "ПроКредитБанк" – 2,2 млрд грн, "Райффайзен" – 2 млрд грн, "Укргазбанк", "Укрексімбанк" та "Кредобанк" – по 1 млрд грн.

Державні гарантії надаються для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва.

Міністерству фінансів доручено підписувати документи щодо надання державних гарантій на портфельній основі.

Як повідомлялося, на пчоатку лютого Кабінет міністрів надав 8,08 млрд грн державних гарантій на портфельній основі 12 банкам для кредитування мікро-, малого та середнього підприємництва.