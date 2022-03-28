Експорт російської нафти впав за тиждень на 26%, – Bloomberg

Експорт російської нафти за тиждень з 17 по 23 березня скоротився на чверть, порівняно з попереднім тижнем.

Як повідомляє Bloomberg, середньодобовий експорт російської нафти склав минулого тижня 495,3 тис. тонн або приблизно 3,63 млн барелів, що на 26,4% менше, ніж минулого тижня.

Агентство відзначає, що падіння експорту, ймовірно, викликане тим, що багато традиційних клієнтів відмовляються купувати російську нафту після вторгнення країни в Україну.

Офіційно лише кілька країн, включаючи США та Велику Британію, заборонили імпорт російської нафти. Однак багато традиційних покупців без додаткових заборон відмовляються від російської нафти у відповідь на війну. Зокрема, великі компанії від Shell Plc до TotalEnergies SE заявили, що мають намір поступово припинити закупівлю нафти та палива з Росії.

Згідно з даними про навантаження нафти з РФ на експорт, зниження експорту було принаймні частково викликано меншими обсягами з портів Росії на Балтійському морі та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Водночас загальний видобуток нафти в РФ за цей період майже не змінився, впавши на 0,3% порівняно з попереднім тижнем. За підрахунками Bloomberg, країна видобувала в середньому близько 11,08 мільйона барелів на день за цей період.

Як повідомлялося, через відмову традиційних покупців від придбання російської нафти сорту Urals знижка на неї у Північно-Західній Європі перевищує $30 за барель. Падіння цін на російську нафту також визнали в уряді Росії.