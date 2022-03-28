Єврокомісія підтвердила плани відмови від енергоносіїв Росії до 2027 року

Єврокомісія має намір позбавитися російських енергоресурсів до 2027 року, ці плани схвалені лідерами країн Європейського союзу

Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми бажаємо бути повністю незалежними від викопного російського палива до 2027 року. І ми сподіваємось скоротити наш попит (на російський газ) на дві третини до кінця нинішнього року. Це мета, яку ми поставили і яку затвердила Європейська рада, тобто керівники (країн-членів Євросоюзу – ред.), минулого тижня, і ми зобов'язалися зробити це", – сказав Макфі.

Він додав, що деталі будуть представлені до кінця травня.

На уточнююче питання про те, що у розділі, присвяченому енергетиці, у висновках саміту 24-25 березня не значиться 2027 рік, але є 2030, представник ЄК відповів: "Я вважаю, що ви кажете про висновки саміту минулого тижня? Справді, в них я не бачу цієї цифри. Але у "Версальській декларації" (11 березня) є навіть дві вказівки. Там сказано: "До 2030 року". А також точніше дана ця дата: 2027 рік".

Макфі повідомив, що відповідні плани було зафіксовано у виданому близько двох тижнів тому документі RePower EU, де сказано про мету припинити залежність від російських енергоресурсів до 2027 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав не відкладати запровадження ембарго на імпорт російських нафти та газу.