У "Дії" повернули автоматичну реєстрацію ФОП

Автоматична реєстрація бізнесу знову доступна на порталі "Дія".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації в Telegram.



"Послуга була тимчасово недоступна, адже реєстри були вимкнені, щоб дані українців були в повній безпеці. Зараз Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює", – сказано в повідомленні.

Для того, щоб відкрити ФОП, необхідно авторизуватися на порталі, заповнити онлайн-форму, перевірити та підтвердити дані електронним підписом.

"Це займає близько 10 хвилин. Далі заява автоматично надходить у реєстр фізосіб-підприємців, обробка займає менше ніж 2 секунди", – додали в Мінцифри.

Раніше повідомлялося, що в додатку "Дія" повернули можливість сплатити податки для ФОП.