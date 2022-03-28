Кабмін розширив програму кредитування для аграріїв

Кабінет міністрів України розширив кредитування для аграріїв для успішного проведення комплексу весняно-польових робіт.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

"Оскільки через активні бойові дії певна кількість сільгосптоваровиробників не мають можливості реалізувати зібраний врожай 2021 року на експорт, склалась ситуація, що в них наразі не достатньо обігових коштів для проведення своєї господарської діяльності. Уряд розширив програму кредитування для аграріїв", – наголосив під час засідання уряду міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Проєктом вносяться наступні зміни до постанови від 14 липня 2021 року №723 :

встановлення строку дії державної гарантії для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів та за кредитами, що надаються суб’єктам господарювання – сільськогосподарським товаровиробникам – 1 рік;

надання кредитування суб’єктам господарювання – сільськогосподарським товаровиробникам відповідно до пункту 16 виключно у вигляді кредиту (не поширюється на кредитну лінію);

передбачено нову мету кредитування у рамках портфеля – для фінансування забезпечення посівів сільськогосподарських культур, у тому числі купівлі сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів), що підпадає під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, а також добрив, засобів захисту рослин, пестицидів та агрохімікатів, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, основних засобів та нематеріальних активів, оплати праці, оренди нерухомого та рухомого майна, інших товарів (робіт, послуг), що використовуються суб’єктами господарювання – сільськогосподарськими товаровиробниками при здійсненні операційної діяльності;

для кредиту, що надається суб’єкту господарювання – сільськогосподарському товаровиробнику згідно з пунктом 16 Порядку встановлено максимальний строк – до 1 року, а також максимальна сукупна заборгованість позичальника та учасників групи пов’язаних з ним контрагентів, – 1 500 млн грн;

розмір комісій – на покриття витрат банку-кредитора (не враховуючи плати за надання державної гарантії) на обслуговування кредиту не більше ніж 1% річних суми кредиту (для кредитів зі строком кредитування менш ніж 1 рік – до 1% разово).

"Ми створюємо всі умови, щоб сільськогосподарські товаровиробники мали необхідний їм ресурс та могли здійснити комплекс весняно-польових робіт у повній мірі. Весна для аграріїв була завжди максимально плідною порою – у цей час вони не можуть залишитися без кредитних ресурсів. Без цього неможливе стабільне функціонування галузі. За попередніми розрахунками, обсяг кредитних коштів для реалізації посівної кампанії становить 50 млрд грн. Аграрії зможуть залучити цей ресурс на безвідсоткових умовах", – зазначив Сольський.