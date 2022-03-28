"Укренерго" ввело в експлуатації після ремонту лінію в Миколаївській області

"Укренерго" 27 березня ввело в експлуатацію після ремонту лінію електропередач напругою 330 кВ Трихати-Миколаївська.

Про це йдеться в повідомленні компанії у Facebook.

"Щоб забезпечити надійну роботу мережі, ремонтники НЕК "Укренерго" щодня намагаються використати всі можливості для оглядів та ремонту ліній та підстанцій. Так, вчора завершено ремонт та введено в роботу лінію 330кВ Трихати-Миколаївська", – сказано в повідомленні.

У компанії зазначили, що цього разу, щоб полагодити лише одну лінію, довелося ліквідовувати понад п'ятдесят пошкоджень через обстріли.

"Водночас в мережі стабільно працюють всі види електростанцій, забезпечуючи електроенергією всіх українських споживачів. Нагадуємо, що наразі немає причин для того, щоб зменшувати споживання. Тому, якщо ви у безпеці, користуйтеся електроприладами як завжди", – підкреслили в "Укренерго".

Як раніше повідомляло "Миколаївобленерго", 11 березня внаслідок обстрілів російських окупантів було пошкоджено підстанцію (ПС) 330 кВ "Миколаївську". В результаті знеструмленими виявилися 9 повітряних ліній (ПЛ) 150 кВ, 8 ПС 150 кВ, 43 ПЛ 35 кВ, 25 ПС 35 кВ у Снігурівському, Баштанському, Березнігуватському, Вітівському, Новобузькому та Казанківському районах Миколаївської області. Понад 40 тис. споживачів регіону опинилися без електроенергії.