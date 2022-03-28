Росія погрожує обмежити в’їзд для громадян з "недружніх" країн

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров анонсував обмеження в’їзду для громадян країн, які запровадили проти РФ санкції.

Про це повідомляє РБК, передає Європейська правда.

"Додатково зараз розробляється проєкт указу президента про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з "недружніми" діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежень на в'їзд на територію Росії", – повідомив Лавров.

Водночас, за його словами, Росія полегшила порядок в'їзду та перебування у країні громадян третіх держав та осіб без громадянства, які опинилися на території України. Захід запроваджений "з метою запобігання загрозі життю та здоров'ю" цих громадян, щоб вони могли безпечно повернутися до рідних країн, пояснив він.

Раніше російський уряд визначив перелік недружніх країн", до якого увійшли Україна, США, всі держави-члени Європейського союзу та інші.