Bloomberg відключить російських клієнтів від доступу до фінансової інформації, – росЗМІ

Агентство Bloomberg відключить Росію від своїх інформаційних терміналів з 3 квітня.

Про це повідомляє Frank Media, а також російське агентство РБК з посиланням на джерела.

Співрозмовники видань уточнили, що Bloomberg вже повідомив користувачів про відключення терміналу, однак поки що незрозуміло, як це буде оформлено юридично. Ще одне джерело на фінансовому ринку підтвердило дзвінок від Bloomberg з інформацією про відключення терміналу.

За словами джерела РБК, офіційно про рішення буде оголошено сьогодні, 28 березня, о 21:00.

Доступ до терміналів буде відключено для низки російських банків, які потрапили під західні санкції, стверджують джерела Frank Media.

За інформацією видання, професійні учасники, які не потрапили під обмеження, поки що не отримували повідомлення про припинення роботи терміналів Bloomberg у Росії. При цьому, як зазначив один із співрозмовників, нові термінали Bloomberg поки не оформляє, так само як і не відповідає на питання про те, що буде з аккаунтами, що діють.

Термінали Bloomberg – це комп'ютерна система, яка дозволяє фахівцям у фінансовій та інших сферах користуватись сервісом Bloomberg Professional. Через нього користувачі можуть у реальному часі контролювати та аналізувати рух фінансового ринку. Ця система також є місцем торгів на електронному торговому майданчику.

Крім цього, система надає доступ до новин, котирувань, поштою, системою обміну повідомленнями через власну захищену мережу. Сервісами Bloomberg Professional користуються великі фінансові компанії.