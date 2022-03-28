Вартість біткойна зросла до $47 700 уперше за два останні місяці

Криптовалюти дорожчають 28 березня завдяки стриманому оптимізму інвесторів щодо нового раунду переговорів між Україною та Росією.

Ціна біткойна піднялася на 3,5%, до $47,7 тис., згідно з даними CoinDesk, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що курс перевищив позначку $47 тис. вперше за два місяці.

Ефір, друга за популярністю криптовалюта, подорожчав на цей час на 4,2%, до $3,38 тис.

Раніше повідомлялося, що європейська криптовалютна біржа WhiteBIT запустила інтеграцію та співпрацю з державним сервісом "Дія".