ІТ-компанія GlobalLogic запустила безкоштовні онлайн-курси для українців

Українська ІТ-компанія GlobalLogic з 29 березня запускає відкритий курс IT Basics Course для початківців.

Як повідомляє пресслужба компанії, таким чином GlobalLogic хоче підтримати молодь та університети країни в умовах, коли через війну заклади вищої освіти частково призупинили свою роботу.

"Сподіваємося, що наші курси допоможуть молодим спеціалістам, незважаючи на складну ситуацію, отримати корисні знання і надалі реалізувати їх на практиці, щоб зробити свій внесок у відновлення нашої країни після перемоги", – повідомив керівник університетської програми GlobalLogic в Україні Євген Сакало.

Очікується, що у процесі проходження IT Basics Course студенти вищих навчальних закладів зможуть опанувати корисні інструменти для навчання та роботи онлайн, а також дізнатися про soft skills, необхідні для побудови успішної кар'єри в IT.

Курс стартує 29 березня і проходитиме в онлайн-режимі увечері. У процесі навчання тренери та ментори GlobalLogic поділяться базовими знаннями та навичками, необхідними для старту кар'єри в IT-індустрії.

Після його завершення слухачі отримають онлайн сертифікат про проходження із зазначеною кількістю годин.

Як повідомлялося, японський конгломерат Hitachi Ltd, який у березні 2021 року завершив придбання української ІТ-компанії GlobalLogic, передасть Україні $3 млн допомоги.

ІТ-компанія "GlobalLogic Україна" – найбільший розробник програмного забезпечення в Україні. Має офіси та понад 7,5 тис. співробітників у Києві, Харкові, Львові та Миколаєві.

